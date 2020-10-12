В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево в ночь на понедельник на территории лыжной фабрики "Тиса" произошел пожар в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением на общей площади 20 тыс. кв.в, сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС.

"12 октября в 02:00 в Мукачево на территории ОАО Мукачевская лыжная фабрика "Тиса" в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением (общая площадь 20 тыс. кв.м) возник пожар крыши", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 4:55 на площади 9 тыс. кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники.