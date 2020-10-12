События

07:53 12.10.2020

Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

2 мин читать
Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

Власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране COVID-19, сообщили в субботу европейские СМИ.

Медики в Чехии за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 618 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее выявили 5 тыс. 394 новых больных COVID-19, сообщает Минздрав республики.

Таким образом, учитывая новые данные, в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии выявили уже свыше 109,3 тыс. случаев заражения, скончались 905 человек.

По данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост заражений в ЕС на 100 тыс. человек. Например, в соседней Польше с населением 38 млн человек в субботу зарегистрировали 5,3 тыс. новых заражений COVID-19.

Чехия, где на 100 тыс. человек приходится 398 случаев заражения, опережает Испанию (307 случаев на 100 тыс. человек) и Нидерланды (304 случая на 100 тыс. человек).

Власти страны призвали граждан проявлять ответственность. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство может вернуть режим изоляции, если рост заражений продолжится.

Глава правительства отметил, что ситуация очень серьезная, и необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, либо властям придется ввести еще более жесткие ограничения. "И мы не можем исключать режим изоляции", - сказал Бабиш накануне.

С 12 октября в Чехии закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

Теги: #коронавирус #чехия #ситуация #изоляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 12.10.2020
Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

05:36 12.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

01:31 12.10.2020
Состояние Порошенко улучшилось

Состояние Порошенко улучшилось

10:47 11.10.2020
В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

10:38 11.10.2020
63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

08:53 11.10.2020
В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

08:34 11.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

05:32 11.10.2020
Трамп более не опасен для окружающих как носитель коронавируса - лечащий врач

Трамп более не опасен для окружающих как носитель коронавируса - лечащий врач

02:20 11.10.2020
У нардепа Евтушка диагностирован COVID-19

У нардепа Евтушка диагностирован COVID-19

23:47 10.10.2020
Наука и медицина США раз и навсегда искоренят коронавирус, уверен Трамп

Наука и медицина США раз и навсегда искоренят коронавирус, уверен Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

Санкции против россиян в связи с "делом Навального" и Беларусь - в повестке дня Совета ЕС

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

В Киеве прошла акция поддержки ЛГБТ-сообщества

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА