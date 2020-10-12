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07:11 12.10.2020

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в понедельник.

Так, вблизи Марьинки противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность российских наемников из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

"С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки", - добавили  в штабе.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано. 

Теги: #оос #сводка #украина
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