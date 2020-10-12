В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче (Ивано-Франковская обл.) в ночь на воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и трое пострадали, начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК, сообщил сектор коммуникации Национальной полиции области.

"В 21:05 произошло ДТП в Яремче: водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве помимо водителя, были еще четверо пассажиров. В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. Еще три человека из Буковины доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летнего водителя, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма доставили в местную больницу. Еще одного 24-летнего пассажира с переломом костей черепа и другими травмами доставили в областную больницу в Ивано-Франковске.

Кроме того, у водителя отобрали кровь на анализ о состоянии опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК. Досудебное расследование продолжается.