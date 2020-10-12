События

06:50 12.10.2020

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

1 мин читать
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче (Ивано-Франковская обл.) в ночь на воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и трое пострадали, начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК, сообщил сектор коммуникации Национальной полиции области.

"В 21:05 произошло ДТП в Яремче: водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве помимо водителя, были еще четверо пассажиров. В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. Еще три человека из Буковины доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летнего водителя, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма доставили в местную больницу. Еще одного 24-летнего пассажира с переломом костей черепа и другими травмами доставили в областную больницу в Ивано-Франковске.

Кроме того, у водителя отобрали кровь на анализ о состоянии опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #прикарпатье #украина #дтп_жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 12.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

03:36 12.10.2020
В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

01:31 12.10.2020
Состояние Порошенко улучшилось

Состояние Порошенко улучшилось

23:09 11.10.2020
МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

22:23 11.10.2020
Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

21:35 11.10.2020
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

21:32 11.10.2020
Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

20:54 11.10.2020
В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

20:33 11.10.2020
Польский президент Дуда начнет визит в Украину с посещения Быковни

Польский президент Дуда начнет визит в Украину с посещения Быковни

19:59 11.10.2020
На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Санкции против россиян в связи с "делом Навального" и Беларусь - в повестке дня Совета ЕС

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

В Киеве прошла акция поддержки ЛГБТ-сообщества

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила более 47%

Более 250 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

В Таджикистане завершились выборы президента страны

Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА