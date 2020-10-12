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06:24 12.10.2020

Санкции против россиян в связи с "делом Навального" и Беларусь - в повестке дня Совета ЕС

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Министры иностранных дел стран Европейского союза на заседании Совета ЕС в понедельник наметили обсудить широкий круг тем, в том числе санкции против ряда граждан России в связи с "делом Навального", ситуацию в Беларуси, диалог между Белградом и Приштиной. 

"Есть предложение двух государств-членов (Франции и Германии - ИФ) о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением (Алексея) Навального. Оно уже обсуждалось в рабочих группах Совета ЕС. У нас не хватает времени для оформления в понедельник юридического документа. Министры могут принять принципиальное политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и, может быть, организаций) на этом заседании не будет", - сообщил журналистам на условии анонимности высокопоставленный источник ЕС.

Источник пояснил, что санкции, которые готовятся в связи с Навальным, отражают недопустимость применения отравляющего вещества, подпадающего под запрет международной конвенции как химическое оружие.

Министерские совещания Совета ЕС в октябре проводятся в Люксембурге, но в чрезвычайный период эпидемии COVID-19 они проходили либо в Брюсселе, либо виртуально. Заседание 12 октября запланировано, как положено, в Люксембурге.

Совет ЕС по иностранным делам, как и на всех своих заседаниях начиная с августа, обсудит события в Беларуси. Возможно, будет принято письменное заключение Совета, но в любом случае, отметил этот чиновник, главы МИД подтвердят позицию ЕС по президентским выборам и по объявленному на них победителем Александру Лукашенко, которого в Евросоюзе не считают законным президентом.

ЕС повторит призыв к властям Беларуси соблюдать права человека, остановить насилие, прекратить аресты за выражение политической позиции. Министры подчеркнут необходимость общенационального политического диалога и урегулирования ситуации при посредничестве ОБСЕ.

"Министры объявят о начале работы над расширенным санкционным списком, в который будут добавлены новые лица", - сказал собеседник СМИ. Но дал понять, что и на этот раз сам Лукашенко пока не будет включен в список.

"Мы ожидаем, что Лукашенко пойдет на диалог (с оппозицией), потому что это единственный выход из нынешнего кризиса, - отметил чиновник ЕС. - Я не думаю, что (министры на этом заседании) введут санкции против Лукашенко, потому что существует определенная процедура, которая требует времени. Но они могут дать политический сигнал".

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха будет обсуждаться в разделе "текущих вопросов", так же как итоги саммита ЕС-Украина, кризис в Кыргызстане, события в Мозамбике. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проинформирует министров о политической ситуации и активности ЕС в Венесуэле и проекте плана действий ЕС в области прав человека и демократии.

Нагорный Карабах будет обсуждаться исключительно исходя из результатов армяно-азербайджанской встречи в Москве. С оглядкой на них министры обсудят то, "какой вклад может внести Евросоюз в усилия по прекращению огня и дальнейший поиск политического выхода из этого застарелого конфликта".

Среди других основных пунктов повестки дня - диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС о нормализации отношений между Сербией и Косово. Специальный представитель ЕС по западнобалканскому региону Мирослав Лайчак впервые доложит Совету ЕС на министерском уровне о состоянии начатого в апреле диалога.

Решение конкретных проблем, обсуждаемых на встречах лидеров Сербии и Косово, позволит заключить между ними всеобъемлющее юридически обязывающее соглашение, которое стабилизирует обстановку в регионе и приблизит Сербию и Косово к Европейскому союзу, создаст условия для их совместного вступления в ЕС в отдаленной перспективе.

В официальной повестке дня Совета ЕС - также политика союза в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Закончится встреча министров иностранных дел рабочим ланчем, посвященным теме мультилатерализма (многосторонности).

Теги: #совет #ес #повестка
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