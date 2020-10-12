На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области в течение воскресенья зафиксировали 169 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже почти 16,5 тыс. больных инфекцией, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачу в Facebook.

За последние сутки зафиксировано 169 случаев болезни, 16 488 целом. 53 человек выздоровели за последние сутки, 8834 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов в сутки.

Больше подробностей глаа Черновицкой ОГА не привел.