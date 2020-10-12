В Киеве прошла акция поддержки ЛГБТ-сообщества

В центре Киева возле Дворца спорта в воскресенье вечером около сотни человек устроили акцию за права ЛГБТ, передает "Суспильне".

Как сообщается, участники акции выразили протест из-за прекращения трансляции радужного флага на ТРЦ "Гулливер", который убрали после угроз.

По информации "Суспильного", участники акции обратились к партии "Национальный корпус", заявив, что якобы и среди "азовцев" есть представители ЛГБТ-сообщества, но они не могут открыто об этом говорить из-за запугивания.

"Мы решили выйти на протест против того, что группировка "Традиция и порядок" ущемляет наши права и не дает в течение недели прайда демонстрировать флаг ЛГБТ и считает, что это нарушение украинских традиций. Мы считаем, что это не так и показываем это", - заявила одна из участниц акции.

В свою очередь в пресс-службе "КиевПрайд" сообщают, что представители ЛГБТ в Украине "вынуждены скрываться ради безопасности".

"Мы собрались здесь не только ради нашей видимости и отстаивание прав человека, но и ради тех, кто не смогли выйти сегодня публично. Кто еще в Украине вынужден скрываться ради собственной безопасности. Мы активистки и активисты боремся за это право и будем продолжать делать это, пока Украина не станет безопасной для всех", - заявляют в "КиевПрайде".

Также на акцию пришли представители "Нацкорпуса" и (общественной организации – ИФ) "Традиции и порядка". Обе группы разделяла граница правоохранителей.

Как сообщалось, ТРЦ "Гулливер" в Киеве в честь "Прайд месяца 2020" в течение недели будет подсвечивать здание флагом прайда.