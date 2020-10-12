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03:36 12.10.2020

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

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В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

В Херсонской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве отца и причинившего телесные повреждения матери, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Преступление произошло в одном из поселков Бериславского района. Ночью женщина в окровавленной одежде прибежала к соседям и рассказала, что ее 21-летний сын убил отца и пытался убить и ее, но женщине удалось убежать. Соседи сразу вызвали полицию и скорую. Пострадавшая с многочисленными ножевыми ранениями доставили в реанимационное отделение. Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 61-летнего хозяина с многочисленными ножевыми ранениями. В доме были разбиты окна, разбросана одежда и другие вещи. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен сын потерпевшего. Во время розыскных мероприятий полицейские нашли окровавленную одежду в 300 метрах от места преступления. Вещи принадлежали сыну пострадавших.

Правоохранители выяснили, что ночью подозреваемый устроил ссору в доме родных, причинил 4 удара ножом своему отцу и начал наносить колото-резаные раны матери, но женщине удалось сбежать и позвать на помощь. В это время злоумышленник разбросал вещи и выбил окна, чтобы обстановка в доме напоминала нападение. После чего сын лишился своих окровавленных вещей и переоделся.

По информации полиции, через несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Мужчина делал вид, будто он не причастен к преступлению и настаивал на своей версии, что на дом родных было совершено нападение. Полицейские установили, что именно сын причастен к убийству отца и ранения матери.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ст.15 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление) и ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Теги: #херсонская_область #украина #задержание #злоумышленник
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