Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян заявил о своей обеспокоенности в связи с непрекращающимися бомбардировками Степанакерта и нарушением Азербайджаном договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.

"Премьер-министр Армении заявил о важности применения Нагорным Карабахом права наций на самоопределение", - отметили в правительстве.

Согласно сообщению, Меркель выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.