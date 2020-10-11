События

23:09 11.10.2020

МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

2 мин читать

Министерство образования и науки Украины в понедельник направит рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября, сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в телеграмме.

"Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведений общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории ) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно", - написал Шкарлет.

По его словам, учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального передвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года", - указал и.о. министра.

Он добавил, что вместе с главой Минздрава Максимом Степановым будут подавать такое же предложение от двух министерств на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС рекомендации подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

"Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача", - подытожил Шкарлет.

Теги: #пандемия #мон #каникулы #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:23 11.10.2020
Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

21:35 11.10.2020
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

21:32 11.10.2020
Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

20:54 11.10.2020
В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

20:33 11.10.2020
Польский президент Дуда начнет визит в Украину с посещения Быковни

Польский президент Дуда начнет визит в Украину с посещения Быковни

19:59 11.10.2020
На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

19:14 11.10.2020
ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

13:20 11.10.2020
Визит Дуды в Украину будет посвящен не только политике и историческому прошлому, а и расширению экономических взаимоотношений - ОП

Визит Дуды в Украину будет посвящен не только политике и историческому прошлому, а и расширению экономических взаимоотношений - ОП

10:38 11.10.2020
63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

10:26 11.10.2020
Полиция открыла за сутки 13 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция открыла за сутки 13 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила более 47%

Более 250 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

В Таджикистане завершились выборы президента страны

Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

Минская милиция подтвердила применение светошумовых гранат и водометов для разгона протестующих

В Минске, где ожидается очередная акция протеста, временно закрыты несколько станций метро

В центре Минска появились несколько БТРов в преддверии очередной протестной акции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА