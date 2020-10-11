Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

"Накануне президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации. Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.