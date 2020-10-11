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21:32 11.10.2020

Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

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Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства мэра Черкасс Александра Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщается в решении суда.

"Отказать в удовлетворении иска лица 2 к президенту Украины лицо 3 о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - сказано в решении суда.

В решении сказано, что апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней со дня его провозглашения. Если в судебном заседании объявлена только вступительная и резолютивная части судебного решения, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Как отмечается, исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что высказывания ответчика не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленную в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения с должностным лицом, которое, по мнению Зеленского, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица президентом. Также к обеспечению народовластия, как условия либерализации страны, даже в случае, когда электорат избирает на публичную должность человека с ненадлежащими, по убеждению президента, для этого качествами.

Как сообщалось, 27 мая городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.

20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

Теги: #мэр #зеленский #украина #черкассы #суд
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