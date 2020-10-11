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20:54 11.10.2020

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

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В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

В центре Харькова группа неизвестных напала с ножом на представителей президентской партии "Зе Команда" в воскресенье вечером, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Алексей Кучер.

"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды", - написал Кучер в своем Фейсбуке вечером в воскресенье.

Он расценивает скандирование хулиганами поддержки действующему мэру как попытку спровоцировать конфликт.

Кучер отметил, что материалы уже переданы правоохранительным органам, а виновные "будут найдены и жёстко наказаны по закону".

"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", - добавил глава ХОГА.

 

Теги: #нападение #украина #харьков #зе_команда
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