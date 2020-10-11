Польский президент Дуда начнет визит в Украину с посещения Быковни

Президент Польши Анджей Дуда свой визит в Украину начнет с посещения польского военного кладбища в Быковне (Киев), сообщила канцелярия польского президента в Twitter.

"Президент Анджей Дуда начинает свой визит в Украину символически, отдавая дань памяти жертвам сталинизма на польском военном кладбище в Быковне", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Дуда заявляет о важности визита в Украину для развития сотрудничества между странами в условиях пандемии Covid-19.

Президент будет находиться с визитом в Украине 12-13 октября. 13 октября Дуда вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетят Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума.