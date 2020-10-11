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19:20 11.10.2020

Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

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Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой несанкционированной акции протеста, полностью восстановлена, сообщил провайдер А1.

"По состоянию на 18:50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении в официальном микроблоге Twitter компании.

Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.

В воскресенье в Минске проходит очередная несанкционированная акция протеста.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Теги: #минск #восстановление #интернет #беларусь
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