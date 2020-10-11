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19:14 11.10.2020

ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

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ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не рекомендует украинцам использовать приложение "Дия" во время голосования на местных выборах 25 октября, сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ID-карты", - написала секретарь на своей странице в Фейсбуке.

Она подчеркнула, что предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дия" можно будет только при условии наличия у участковой избирательной комиссии (УИК) технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, однако сейчас таких устройств нет.

Гатауллина также сообщила, что избирателям необходимо будет снимать маски для того, чтобы члены УИК могли установить их личность прежде, чем выдавать бюллетени.

Кроме того, секретарь ЦИК добавила, что при проверке паспорта страницу с местом регистрации проверять не нужно, а отсутствие в паспорте, вклеенного в 25 или 45 лет, фото не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Теги: #цик #украина #выборы #дия
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