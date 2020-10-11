В Минске, где ожидается очередная акция протеста, временно закрыты несколько станций метро

Четыре станции метро Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция протеста, временно закрыты для пассажиров на вход и выход.

"В 13:35, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении Минского метрополитена в Telagram.

Кроме того, в 13:42 на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости). "Поезда на данной станции останавливаются", - говорится в сообщении.

Там также приносятся извинения пассажирам за временные неудобства.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного Интернета.