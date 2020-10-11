В начале недели дожди пройдут только на западе Украины, в большинстве областей будет тепло и без осадков

В понедельник, 12 октября, в Украине ожидается теплая погода без осадков, лишь в западных областях будет прохладнее и ожидается повышенная влажность, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях местами небольшой дождь, ночью, утром туман, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в западных областях 15-17°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватори, в Киеве в день 12 октября самая высокая температура за весь период метеорологических наблюдений была зафиксирована на отметке 24,8 градусов тепла в 1907 году, а самая низкая - ночью на отметке 4,9 градусов мороза в 1898 году.

Во вторник, 13 октября, днем в Одесской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, в западных областях - умеренный дождь (в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье значительный); на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге до 15°; днем 19-24°, в западных и северных областях 16-21°.

В Киеве 13 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.