События

12:57 11.10.2020

Во Львове один человек погиб от угарного газа, еще двое госпитализированы

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Один человек погиб вследствие отравления угарным газом во Львове, а еще двоих госпитализировали, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны. В департаменте не указывают пол погибшего, а только возраст – 18 лет. Госпитализированным 40 и 14 лет соответственно.

Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру приостановлена.

Теги: #львов #газ
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