События

12:15 11.10.2020

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии

2 мин читать
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии

Международное сообщество должно оказать давление на военно-политическое руководство Армении, нарушающее все принципы международного права, заявляет МИД Азербайджана.

"Несмотря на договоренность о соблюдении режима прекращения огня, достигнутую министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 10 октября 2020 года в 12:00, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. Мы решительно осуждаем эти агрессивные действия Армении и призываем международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы заставить Армению-оккупанта соблюдать международное право и международные обязательства", - отмечается в сообщении.

МИД утверждает, что сразу после установления гуманитарного режима прекращения огня Агдамский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу ВС Армении. Спустя несколько часов вооруженные силы Армении предприняли попытку наступления в направлении Гадрута и Джабраила.

"Медицинский работник был серьезно ранен в результате обстрела армянскими вооруженными силами машины скорой помощи, которая собирала тела армянских солдат в Суговушане. В ночь на 11 октября город Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находящийся далеко за линией фронта, подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении. В результате нападения семь мирных жителей погибли и 34 человека получили ранения, включая детей", - отмечается в сообщении.

Между тем в Генпрокуратуре Азербайджана заявили о восьми погибших.

"Преднамеренный обстрел Арменией гражданских лиц, домов, гражданских объектов и медицинского персонала (...) еще раз демонстрирует, что страна нарушает основополагающие нормы международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции, и явно нарушает свои обязательства. Вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на политическом и военном руководстве Армении", - подчеркивает МИД.

Между тем глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил на пресс-конференции в воскресенье, что режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта не соблюдается полностью.

"Сегодня с утра обстановка сравнительно спокойная. Вчера Азербайджан вновь обстреливал наши города. Сейчас обстрелов по городам нет, но происходят определенные действия на фронте, стреляют, в основном, из артиллерии. Не знаю, как будет развиваться ситуация, но надо зафиксировать, что перемирия не было", - сказал Арутюнян.

По его словам, пока не начат также процесс обмена телами погибших и военнопленными. "Пока идут военные действия, процесс по обмену телами не начат", - отметил Арутюнян.

Кроме того, по утверждению президента НКР, город Гадрут на юге Карабаха остается под контролем вооруженных сил НКР, несмотря на заявления азербайжданской стороны о его захвате. "На первом этапе (диверсионной) группе удалось войти в город, осуществить диверсионную операцию, но в результате определенных действий с нашей стороны, на данный момент мэр города Гадрут находится в здании мэрии. Это все, что я могу сказать", - отметил глава НКР.

Теги: #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 10.10.2020
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

04:15 10.10.2020
Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

17:27 09.10.2020
Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

17:04 09.10.2020
Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль девяти сел в Карабахе

Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль девяти сел в Карабахе

16:48 08.10.2020
Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

16:54 07.10.2020
Посольство Азербайджана в Украине возмущено призывом нардепа Кивы оказать помощь Армении

Посольство Азербайджана в Украине возмущено призывом нардепа Кивы оказать помощь Армении

19:28 06.10.2020
Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

22:46 05.10.2020
Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

14:01 04.10.2020
Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате ракетного удара по Гяндже, сообщают в Азербайджане

Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате ракетного удара по Гяндже, сообщают в Азербайджане

22:31 03.10.2020
Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

Полиция открыла за сутки 13 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп более не опасен для окружающих как носитель коронавируса - лечащий врач

Байден считает, что может проиграть президентские выборы только в случае мошенничества

Движение "Талибан" выступает за победу Трампа на президентских выборах в США - представитель талибов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА