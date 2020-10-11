Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии

Международное сообщество должно оказать давление на военно-политическое руководство Армении, нарушающее все принципы международного права, заявляет МИД Азербайджана.

"Несмотря на договоренность о соблюдении режима прекращения огня, достигнутую министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 10 октября 2020 года в 12:00, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. Мы решительно осуждаем эти агрессивные действия Армении и призываем международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы заставить Армению-оккупанта соблюдать международное право и международные обязательства", - отмечается в сообщении.

МИД утверждает, что сразу после установления гуманитарного режима прекращения огня Агдамский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу ВС Армении. Спустя несколько часов вооруженные силы Армении предприняли попытку наступления в направлении Гадрута и Джабраила.

"Медицинский работник был серьезно ранен в результате обстрела армянскими вооруженными силами машины скорой помощи, которая собирала тела армянских солдат в Суговушане. В ночь на 11 октября город Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находящийся далеко за линией фронта, подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении. В результате нападения семь мирных жителей погибли и 34 человека получили ранения, включая детей", - отмечается в сообщении.

Между тем в Генпрокуратуре Азербайджана заявили о восьми погибших.

"Преднамеренный обстрел Арменией гражданских лиц, домов, гражданских объектов и медицинского персонала (...) еще раз демонстрирует, что страна нарушает основополагающие нормы международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции, и явно нарушает свои обязательства. Вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на политическом и военном руководстве Армении", - подчеркивает МИД.

Между тем глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил на пресс-конференции в воскресенье, что режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта не соблюдается полностью.

"Сегодня с утра обстановка сравнительно спокойная. Вчера Азербайджан вновь обстреливал наши города. Сейчас обстрелов по городам нет, но происходят определенные действия на фронте, стреляют, в основном, из артиллерии. Не знаю, как будет развиваться ситуация, но надо зафиксировать, что перемирия не было", - сказал Арутюнян.

По его словам, пока не начат также процесс обмена телами погибших и военнопленными. "Пока идут военные действия, процесс по обмену телами не начат", - отметил Арутюнян.

Кроме того, по утверждению президента НКР, город Гадрут на юге Карабаха остается под контролем вооруженных сил НКР, несмотря на заявления азербайжданской стороны о его захвате. "На первом этапе (диверсионной) группе удалось войти в город, осуществить диверсионную операцию, но в результате определенных действий с нашей стороны, на данный момент мэр города Гадрут находится в здании мэрии. Это все, что я могу сказать", - отметил глава НКР.