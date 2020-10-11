В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем телеграмм-канале в воскресенье.

Среди заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболело также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 60 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.