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10:38 11.10.2020

63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

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63 новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 63 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек…Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении, на официальной странице Командования медсил ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 49 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 воскресенья в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 2806 человек, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 48 человек.

Теги: #всу #коронавирус #украина
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