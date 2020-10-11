Полиция открыла за сутки 13 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки открыли 13 уголовных производства, связанные с нарушениями избирательного процесса.

"Всего в течение суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской - 23, в Киевской - 17, 15 – в Днепропетровской и Одесской, в Ровенской - 10, по 8 - Донецкой и Черкасской, в Житомирской - 6, по - 5 в Волынской и Николаевской, по 4 – в Кировоградской, Луганской, Сумской и Херсонской, в Запорожской - 3, по 2 - в Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой, по 1 – в Иванофранковской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.