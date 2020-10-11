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09:26 11.10.2020

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #пожарная_опасность #украина
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