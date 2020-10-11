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08:53 11.10.2020

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

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В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 937 пациентов, умерли 85 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 10 октября, было зафиксировано 5728 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 261 034 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 972 человека, выздоровели –113 507.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 142 555 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (593), Киеве (502), Хмельницкой (328) и Житомирской (302) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 457.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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