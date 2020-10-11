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08:34 11.10.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 воскресенья зафиксировано 37 млн 105 тыс. 925 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 302 тыс. 949, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру воскресенья до 1 млн 71 тыс. 388 против 1 млн 67 тыс. 114 3 на утро субботы, излечились более 25,7 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 млн 717 тыс. 932 инфицированных, 214 тыс. 370 случаев летального исхода и более 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро воскресенья зафиксировано 7 млн 53 тыс. 807 заболевших при 108 тыс. 334 смертельных случаях и более 6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 82 тыс. 637 человек, скончались 150 тыс. 198, вылечены более 4,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умер 661 человек, Индии - 78, Бразилии - 705.

Теги: #коронавирус #мир #зараженные
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