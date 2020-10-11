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07:18 11.10.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, так огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

"Военнослужащими Вооруженных сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован очаг возгораний неподалеку Болотенного", -  подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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