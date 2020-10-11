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04:28 11.10.2020

Байден считает, что может проиграть президентские выборы только в случае мошенничества

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Байден считает, что может проиграть президентские выборы только в случае мошенничества

Только мошенничество может стать причиной поражения демократов на ноябрьских президентских выборах в США, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

"Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть - это мошенничество применительно к избирательным участкам", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

Ранее кандидат от демократов предупреждал, что соперник от республиканцев действующий президент Дональд Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством".

В то же время Байден подчеркнул, что примет любые результаты голосования. "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка", - сказал он журналистам.

Трамп также неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования, ссылаясь на то, что это возможно при голосовании по почте, против чего он решительно выступает.

Предполагается, что метод голосования по почте станет популярным из-за пандемии коронавируса.

Наблюдатели отмечают, что президент Трамп уклоняется от прямых ответов на вопрос, примет ли он однозначно результаты выборов.

 

Теги: #сша #предуприждение #байден #выборы
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