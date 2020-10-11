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02:20 11.10.2020

У нардепа Евтушка диагностирован COVID-19

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У нардепа Евтушка диагностирован COVID-19

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок инфицировался коронавирусом, повторный тест показал положительный результат.

"Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", – написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу

Нардеп отметил, что его семья легче и быстрее перенесла болезнь, жена с дочкой уже получили отрицательные тесты.

"Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты. Теперь дело за мной. Продолжаю борьбу с этим новым вирусным вызовом на самоизоляции", - подытожил Евтушок.

Теги: #нардеп #коронавирус #украина
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