У нардепа Евтушка диагностирован COVID-19

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок инфицировался коронавирусом, повторный тест показал положительный результат.

"Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", – написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу

Нардеп отметил, что его семья легче и быстрее перенесла болезнь, жена с дочкой уже получили отрицательные тесты.

"Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты. Теперь дело за мной. Продолжаю борьбу с этим новым вирусным вызовом на самоизоляции", - подытожил Евтушок.