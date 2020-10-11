События

01:14 11.10.2020

В Таджикистане пройдут выборы президента страны

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В Таджикистане пройдут выборы президента страны

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане состоятся президентские выборы, которые станут шестыми выборами главы государства после провозглашения государственной независимости.

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР) зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий.

Среди них действующий с ноября 1994 года президент республики Эмомали Рахмон, которого на этот раз выдвинули Народно-демократическая партия Таджикистана, возглавляемая им, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.

Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии.

Председателю Демократической партии Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации, так как ему не удалось собрать необходимое для этого число подписей избирателей. В свою очередь Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.

По информации ЦКВР, в списки для участия в выборах включены свыше 4 млн 900 тыс. избирателей. Проведение избирательной кампании обеспечивают Центральная комиссия, 68 окружных и 3414 участковых избирательных комиссий по выборам президента РТ, в том числе 39 - за рубежом.

Теги: #президент #таджикистан #выборы
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