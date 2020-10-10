Наука и медицина США раз и навсегда искоренят коронавирус, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что американская наука и медицина навсегда искоренят коронавирусную инфекцию.

"С помощью силы американской науки и медицины мы покончим с китайским вирусом раз и навсегда", - сказал он, выступая перед сторонниками в Белом доме на первом предвыборном митинге после своего выздоровления от этой инфекции.

Трамп часто называет COVID-19 " китайским вирусом", напоминая таким образом, из какой страны он начал распространение.

5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент завершил курс лечения, его состояние остается стабильным с момента возвращения в Белый дом, и потому президент может вернуться к публичным выступлениям.

Ожидается, что на следующей неделе Трамп проведёт несколько предвыборных мероприятий - уже за пределами Белого дома.

Сам Трамп заявлял, что больше всего ему помог экспериментальный препарат из антител американской биотехнологической компании "Регенерон". Он добавил, что пытается добиться скорейшего одобрения использования этого препарата.