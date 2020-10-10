ЦИК зарегистрировала Шараскина нардепом от "Голоса"

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Андрея Шараскина депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который ушел из парламента, сообщает пресс-служба ЦИК.

Во время субботнего заседания ЦИК признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую, однако она не получила депутатский мандат из-за того, что не подала в ЦИК необходимые документы.

"В соответствии с законом ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке политической партии "Голос" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Им стал Андрей Шараскин", - подытожили в ЦИК.

С начала августа 2014 до января 2016 Шираскин был участником войны войны на Донбассе. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году Андрей Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и награду президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".