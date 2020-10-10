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20:24 10.10.2020

Лукашенко предлагает не зацикливаться на Конституции, смотреть на проблему шире

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Лукашенко предлагает не зацикливаться на Конституции, смотреть на проблему шире

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, предлагает не ограничивать Конституцией разговор о реформах.

"Страна живет под лозунгом "Даёшь диалог!" Я подумал... Понял из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам... Не надо зацикливаться только на Конституции", - заявил Лукашенко на встрече в СИЗО КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Видеофрагмент встречи обнародовали государственные СМИ в субботу.

"Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что "смотрит на это шире". "Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире", - отметил он.

Теги: #президент #мнение #конституция #беларусь
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