МИД Великобритании поблагодарил СБУ за успешное проведение спецоперации по задержанию крупной партии контрафактных сигарет

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет, сообщает пресс-центр СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря наибольшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130000000. Также приостановлена работа трех фабрик, занимавшихся их производством", - говорится в сообщении, в официальном аккаунте МИД Великобритании в Твиттере.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов также поблагодарил британских коллег за поддержку:

"Очень важно, когда мы можем объединять усилия для борьбы с преступлениями в различных сферах - от угроз национальной безопасности к противодействию международной контрабанде. Украина является важной частью общеевропейской системы безопасности, и такое сотрудничество приносит ощутимые результаты, - отметил он.