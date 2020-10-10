Британские СМИ очень положительно оценили визит Зеленского, и также скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что британские СМИ весьма положительно освещали и оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

"Британские СМИ разные, но в целом британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики. Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква отметил, что во всех СМИ разошлась новость о встрече президента и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими, и не только потому, что были красивые фотографии и это была первая встреча для британского Королевской семьи после начала пандемии COVID-19.

"Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в Королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", - указал он.

Замглавы ОП напомнил, что президент Зеленский пригласил Королевскую чету, которая не часто совершает визиты, в Украину. "Безусловно, это не было неожиданностью, об этом предупреждали. Визиты королевских особ – это немного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога Королевской семьи с президентом Украины и его супругой", - подчеркнул он.

Жовква отметил, что британские СМИ много писали о встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подписании соглашения между Украиной и Великобританией о стратегическом сотрудничестве, и было очень положительное освещение по существу.