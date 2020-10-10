Российские наемники на Донбассе за сутки один раз нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", - указывается в сообщении.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украиныских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.