Во Львовской области полиция задержала мужчину, укравшего прицеп с предвыборной агитацией

Полиция Львовской области задержала 33-летнего мужчину, укравшего прицеп с агитацией одной из политических партий, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, 27 сентября руководительница городской организации одной из политических партий обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный на улице Медовой Печеры во Львове украли автоприцеп с агитационным баннером.

В полиции не указывают, какой именно политсиле принадлежал украденный прицеп.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 185 УК Украины (кража).

В ходе расследования полицейские установили, что к краже может быть причастен 33-летний житель Пустомытовского района.

"9 октября сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск по месту проживания злоумышленника в одном из села района. Полицейские обнаружили украденный прицеп в гараже. Транспортное средство изъято", - указано в сообщении.