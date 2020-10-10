В Херсоне на набережной произошла стрельба, один человек ранен - полиция

В Херсоне на набережной парка "Славы" вечером 9 октября произошла стрельба, сообщает пресс-служба полиции области.

"Около 22:30 по спецлинии "102" поступило сообщение, что на набережной парка "Славы" обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - указывается в сообщении.

На место происшествия выехало руководство областного ГУ полиции и Днепровского отделения полиции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Правоохранители установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.

По факту в 23:10 на территории Херсона и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению на убийство. Следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на преступление, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.