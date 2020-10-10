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16:12 10.10.2020

Спикер парламента Кыргызстана заявил о своей отставке

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Спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев на заседании в субботу заявил о своем решении уйти в отставку, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я благодарен за оказанное мне доверие, но я сегодня решил уйти в отставку. Обязанности спикера парламента будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров", - сказал Абылдыев на заседании парламента.

В субботу парламент Кыргызстана собрался в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке для проведения заседания, на котором рассматривается вопрос об утверждении указа президента о введении режима ЧП. Также решается вопрос об утверждении кандидата в премьер-министры страны, программы, состава и структуры правительства.

Единственным кандидатом на пост премьер-министра на рассмотрении парламента является экс-депутат парламента, основатель партии "Мекенчил" Садыр Жапаров. Он был выдвинут на должность главы правительства на экстренном заседании парламента 6 октября.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Теги: #кыргызстан
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Интерфакс-Украина
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