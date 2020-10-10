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15:28 10.10.2020

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса и пожелал выздоровления всем заразившимся в мире

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Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса и пожелал выздоровления всем заразившимся в мире

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.

"Ни один человек в стране не контактировал с зараженными", - приводят его слова СМИ.

Вместе с тем, он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.

"Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса", - сказал Ким Чен Ын.

Южнокорейские СМИ в свою очередь отметили, что в этот раз речь Ким Чен Ына обошлась без упоминания США.

Выступление Ким Чен Ына показало северокорейское телевидение.

Ранее сообщалось, что КНДР провела крупномасштабный военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи.

На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, запечатлена бронетехника и тысячи военнослужащих, которые маршировали по площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.

Южнокорейские СМИ отмечают, что этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием. Как правило, Северная Корея проводит парады днем, чтобы продемонстрировать свое вооружение и технику, но в этот раз в Пхеньяне решили провести его ночью. Эксперты полагают, что, вероятно, северокорейские власти пытались скрыть от внешнего мира технику. Кроме того, они полагают, что парад в ночное время потребовал участия меньшего количества персонала, чем в дневное, поэтому в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире был выбран этот формат.

Ранее в субботу Объединенный комитет начальников штабов выпустил короткое заявление, в котором говорилось о том, что были признаки репетиции или самого военного парада в Пхеньяне.

Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года. Этот день в стране является государственным праздником.

Теги: #коронавирус #корея #ким_чен_ын #кндр
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