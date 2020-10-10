Украинские военнослужащие провели совместные учения с коллегами из стран НАТО на эсминце Великобритании

Операторы-разведчики 73 морского центра специальных операций им. кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения с военнослужащими стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских Военно-морских сил Великобритании, сообщает Министерство обороны Украины.

"Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОБРИТАЛ" – "Развитие партнерства – Украина", - указывается в сообщении.

Эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" прибыл в Одесский морской порт 7 октября в рамках дружественного визита.