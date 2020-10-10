Суд приговорил 44-летнего киевлянина, издевавшегося над матерью, к шести месяцам ареста

Деснянский районный суд Киева приговорил 44-летнего киевлянина к шести месяцам ареста за систематическое совершение домашнего насилия, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Мужчина систематически нецензурно обижал и угрожал физической расправой родной матери", - отмечается в сообщении.

Киевлянка пожаловалась в полицию на своего сына, с которым вдвоем проживает в квартире на улице Закревского.

Правоохранители собрали доказательства вины киевлянина и поставили его на соответствующий учет.