События

14:11 10.10.2020

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заболел COVID-19

1 мин читать
Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заболел COVID-19

У генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского подтвердили заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. … Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский в субботу.

"У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся - я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест", - добавил он.

Теги: #укрпошта #коронавирус #смелянский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 10.10.2020
В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

10:51 10.10.2020
В ВСУ за минувшие сутки выявлено 112 случаев Covid-19

В ВСУ за минувшие сутки выявлено 112 случаев Covid-19

10:33 10.10.2020
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

10:11 10.10.2020
Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

09:21 10.10.2020
В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

08:46 10.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

06:26 10.10.2020
В Италии выявили более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19, власти опасаются второй волны

В Италии выявили более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19, власти опасаются второй волны

01:47 10.10.2020
Во Франции за сутки выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19

Во Франции за сутки выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19

00:44 10.10.2020
Минздрав может увеличить количество ковидных коек с подведенным кислородом до 50-51 тысяч

Минздрав может увеличить количество ковидных коек с подведенным кислородом до 50-51 тысяч

00:32 10.10.2020
На Харьковщине с начала учебного года COVID-19 подтвержден у 117 учеников и 123 учителей

На Харьковщине с начала учебного года COVID-19 подтвержден у 117 учеников и 123 учителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские военнослужащие провели совместные учения с коллегами из стран НАТО на эсминце Великобритании

Суд приговорил 44-летнего киевлянина, издевавшегося над матерью, к шести месяцам ареста

В столице Кыргызстана вводится комендантский час, проведение митингов запрещается - комендант Бишкека

В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

На востоке Украины, в Сумской и Одесской областях 10-12 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Дебаты Трампа и Байдена 15 октября отменены

Дело семьи фермеров, которая заставляла работать бесплатно 9 человек, направлено в суд

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА