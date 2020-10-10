В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

В Киеве в воскресенье, 11 октября, с 7:00 будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и на съезде с Днепровской Набережной на мост Патона.

"Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничения будут действовать до 7:00 понедельника, 12 октября.

Киевлян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.