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13:27 10.10.2020

В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

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В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

В Киеве в воскресенье, 11 октября, с 7:00 будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и на съезде с Днепровской Набережной на мост Патона.

"Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничения будут действовать до 7:00 понедельника, 12 октября.

Киевлян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: #киев #мост_патона #кгга
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