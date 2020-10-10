Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

В зоне карабахского конфликта в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отмечается, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Красного Креста.

Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Между тем с утра в субботу стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана.