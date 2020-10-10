В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 469 киевлян. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на телеграмм-канале в субботу.

Среди заболевших 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел также 21 медик.

В больницы госпитализированы 82 человека, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9 627 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружены в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89, и в Днепровском районе – 67 случаев.