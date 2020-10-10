События

10:33 10.10.2020

В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

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В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 519 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 271, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 527 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 78 человек, за минувшие сутки скончались еще шесть человек.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 971 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 338 человек. Выздоровели 6 тыс. 119 человек.

Теги: #грузия #коронавирус
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