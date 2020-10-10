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09:21 10.10.2020

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

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В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 1 920 пациента, умерли за сутки 108 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 9 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 804 больных, 8 октября за сутки - 5397 человек; 7 октября было 4753 новых случаев заболевания; 6 октября - 4 348 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 256 266 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 887 человек, выздоровели – 112 570.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 138 809 человек, на 3 700 больше, чем за предыдущие сутки.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402), Одесской (338), Тернопольской (306) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 5 916.

 

Теги: #коронавирус #украина
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