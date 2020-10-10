Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 8:00 по Киеву субботы зафиксированы 36 млн 802 тыс. 976 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 357 тыс. 909, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире превысило 37,1 млн.

По информации университета, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру субботы до 1 млн 67 тыс. 114 против 1 млн 60 тыс. 913 на утро пятницы, излечились более 25,5 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 млн 663 тыс. 293 инфицированных, 213 тыс. 752 случая летального исхода и более 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро субботы зафиксировано 6 млн 979 тыс. 424 заболевших при 107 тыс. 416 смертельных случаях и более 6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 55 тыс. 888 человек, скончались 149 тыс. 639, вылечены 4,5 млн.

По данным Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 137,6 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 659 человек, Индии - 78, Бразилии - 703.