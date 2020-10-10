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07:42 10.10.2020

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины совершив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 9 октября, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. "Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – уточнили в штабе.

Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи Болотенное борьба с огнем продолжается.

"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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